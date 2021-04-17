«Нью-Йорк» одержал пятую победу кряду

«Нью-Йорк» переиграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА (117:109). «Никс» одержали пятую победу кряду.

«Маверикс» идут на 7-м месте в Западной конференции. «Нью-Йорк» занимает 6-ю строчку на «Востоке».

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Нью-Йорк» — 109:117 (25:34, 27:22, 27:27, 30:34)

Д: Порзингис (23 + 12 подборов), Дончич (22 + 19 передач), Ричардсон (14).

Н: Рэндл (44 + 10 подборов), Барретт (24), Роуз (15).