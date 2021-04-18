«Лейкерс» в овертайме победили «Юту»

«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА обыграли в овертайме «Юту» со счетом 127:115.

Самыми результативными на паркете стали центровой Андре Драммонд и защитник Джордан Кларксон, набравшие по 27 очков.

После этого матча «Лейкерс» с 35 победами занимают пятое место в Западной конференции, «Юта» с 42 победами — на первой строчке.

НБА

Регулярный сезон

«ЛА Лейкерс» — «Юта» — 127:115 ОТ (34:35, 31:27, 29:20, 16:28, 17:5)