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Дабл-дабл Леонарда помог «Клипперс» победить «Даллас» и сравнять счет в серии

07:07
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«Клипперс» в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА обыграл «Даллас» со счетом 106:81.

Самым результативным на паркете стал форвард команды из Лос-Анджелеса Кавай Леонард, набравший 29 очков и сделавший 10 подборов.

Счет в серии 2-2. Следующий матч пройдет 3 июня и начнется в 5:00 мск.

НБА

Плей-офф

1/8 финала

Пятый матч

«Даллас» — «ЛА Клипперс» — 81:106 (22:31, 23:30, 15:21, 21:24)

Счет в серии: 2-2

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