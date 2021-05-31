Дабл-дабл Леонарда помог «Клипперс» победить «Даллас» и сравнять счет в серии
«Клипперс» в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА обыграл «Даллас» со счетом 106:81.
Самым результативным на паркете стал форвард команды из Лос-Анджелеса Кавай Леонард, набравший 29 очков и сделавший 10 подборов.
Счет в серии 2-2. Следующий матч пройдет 3 июня и начнется в 5:00 мск.
НБА
Плей-офф
1/8 финала
Пятый матч
«Даллас» — «ЛА Клипперс» — 81:106 (22:31, 23:30, 15:21, 21:24)
Счет в серии: 2-2
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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