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Кайри Ирвинг демонстративно наступил на эмблему «Бостона» после победы над «Селтикс»

10:04
Кайри Ирвинг. Фото USA Today Sports
Кайри Ирвинг. Фото USA Today Sports
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По окончании матча первого раунда плей-офф НБА между «Бостоном» и «Бруклином» (126:141, 1-3) камеры запечатлели, как разыгрывающий гостевой команды Кайри Ирвинг неуважительно отнесся к эмблеме своего бывшего клуба.

Ирвинг, выступавший за «Селтикс» с 2017 по 2019 годы, демонстративно наступил на лицо Лепрекону Лаки, изображенному на эмблеме клуба из Бостона в центре площадки.

Через некоторое время после этого болельщик «Селтикс» в майке Кевина Гарнетта бросил в Ирвинга бутылкой. Мужчина был арестован и пожизненно лишен права посещать матчи на арене «Ти Ди Гарден».

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