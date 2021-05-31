Кайри Ирвинг демонстративно наступил на эмблему «Бостона» после победы над «Селтикс»
По окончании матча первого раунда плей-офф НБА между «Бостоном» и «Бруклином» (126:141, 1-3) камеры запечатлели, как разыгрывающий гостевой команды Кайри Ирвинг неуважительно отнесся к эмблеме своего бывшего клуба.
Ирвинг, выступавший за «Селтикс» с 2017 по 2019 годы, демонстративно наступил на лицо Лепрекону Лаки, изображенному на эмблеме клуба из Бостона в центре площадки.
Через некоторое время после этого болельщик «Селтикс» в майке Кевина Гарнетта бросил в Ирвинга бутылкой. Мужчина был арестован и пожизненно лишен права посещать матчи на арене «Ти Ди Гарден».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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