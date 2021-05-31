Кайри Ирвинг демонстративно наступил на эмблему «Бостона» после победы над «Селтикс»

По окончании матча первого раунда плей-офф НБА между «Бостоном» и «Бруклином» (126:141, 1-3) камеры запечатлели, как разыгрывающий гостевой команды Кайри Ирвинг неуважительно отнесся к эмблеме своего бывшего клуба.

Ирвинг, выступавший за «Селтикс» с 2017 по 2019 годы, демонстративно наступил на лицо Лепрекону Лаки, изображенному на эмблеме клуба из Бостона в центре площадки.

O carinho do Kyrie Irving com o logo do Boston Celtics. ?pic.twitter.com/Yt1ynCJz7Z — NBA do Povo ??? (@NBAdoPovo) May 31, 2021

Через некоторое время после этого болельщик «Селтикс» в майке Кевина Гарнетта бросил в Ирвинга бутылкой. Мужчина был арестован и пожизненно лишен права посещать матчи на арене «Ти Ди Гарден».