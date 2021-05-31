Болельщик в Бостоне после матча с «Бруклином» кинул в Ирвинга бутылку с водой
После окончания четвертого матча первого раунда плей-офф НБА между «Селтикс» и «Бруклином» (126:141) в Бостоне произошел неприятный ицидент.
Один из болельщиков бросил бутылку в разыгрывающего «Нетс» Кайри Ирвинга. Ранее 29-летний американец выступал за «Бостон», но покинул команду в качестве свободного агента.
A fan appears to throw a water bottle at Kyrie as he heads into the locker room after the Nets-Celtics game. pic.twitter.com/SCGaWyStht— Bleacher Report (@BleacherReport) May 31, 2021
Ирвинг в четвертом матче серии набрал 39 очков и сделал 11 подборов.
Счет в серии стал 3-1 в пользу «Бруклина». Следующий матч пройдет 2 июня в Нью-Йорке и начнется в 2:30 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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