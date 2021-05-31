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Болельщик в Бостоне после матча с «Бруклином» кинул в Ирвинга бутылку с водой

05:20
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После окончания четвертого матча первого раунда плей-офф НБА между «Селтикс» и «Бруклином» (126:141) в Бостоне произошел неприятный ицидент.

Один из болельщиков бросил бутылку в разыгрывающего «Нетс» Кайри Ирвинга. Ранее 29-летний американец выступал за «Бостон», но покинул команду в качестве свободного агента.

Ирвинг в четвертом матче серии набрал 39 очков и сделал 11 подборов.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Бруклина». Следующий матч пройдет 2 июня в Нью-Йорке и начнется в 2:30 мск.

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