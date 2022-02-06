Дабл-дабл Эйтона принес «Финиксу» победу над «Вашингтоном», «Майами» обыграл «Шарлотт»

«Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Вашингтон» со счетом 95:80.

Самым результативным на паркете стал центровой «Санс» Деандре Эйтон, набравший 20 очков и сделавший 16 подборов.

После этого матча «Финикс» с 42 победами лидирует в Западной конференции, «Вашингтон» с 24 победами — на 12-й строчке Востока.

НБА

Регулярный сезон

«Вашингтон» — «Финикс» — 80:95 (21:33, 11:26, 19:26, 29:10)

«Шарлотт» — «Майами» — 86:104 (23:31, 28:15, 8:35, 27:23)

6 февраля. Шарлотт. «Spectrum Center».