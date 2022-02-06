Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Никс»

«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл в овертайме «Никс» со счетом 122:115.

Самым результативным на паркете стал форвард из команды Нью-Йорка Ар Джей Барретт, набравший 36 очков. Форвард победителей Леброн Джеймс набрал 29 очков, а также сделал 13 подборов и 10 передач.

После этого матча «Лейкерс» с 26 победами занимают девятое место в Западной конференции, «Никс» с 24 победами — на 12-й строчке Востока.

НБА

Регулярный сезон

«ЛА Лейкерс» — «Нью-Йорк Никс» — 122:115 ОТ (29:42, 27:29, 31:13, 24:27, 11:4)

6 февраля. Лос-Анджелес. «Staples Center».