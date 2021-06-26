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Разыгрывающий «Атланты» Янг взял на себя ответственность за разгромное поражение от «Милуоки»

09:16
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Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг взял на себя ответственность за разгромное поражение во втором матче финала Восточной конференции против «Милуоки» (91:125).

«Я полностью беру ответственность за произошедшее на себя. Я должен лучше обходиться с мячом и я стану лучше в этом. «Милуоки» играл гораздо жестче сегодня, повысив уровень физической борьбы. Мы должны ответить тем же», — приводит ESPN слова Янга.

Во втором матче против «Милуоки» Янг набрал 15 очков и сделал 3 ассиста, а также совершил 9 потерь.

Счет в серии «Милуоки» — «Атланта» — 1-1. Третий матч серии состоится 28 июня.

Дополнительная информация:

https://www.espn.com/nba/recap?gameId=401337341

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Иван Торопцев все материалы автора
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