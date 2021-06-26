Разыгрывающий «Атланты» Янг взял на себя ответственность за разгромное поражение от «Милуоки»
Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг взял на себя ответственность за разгромное поражение во втором матче финала Восточной конференции против «Милуоки» (91:125).
«Я полностью беру ответственность за произошедшее на себя. Я должен лучше обходиться с мячом и я стану лучше в этом. «Милуоки» играл гораздо жестче сегодня, повысив уровень физической борьбы. Мы должны ответить тем же», — приводит ESPN слова Янга.
Во втором матче против «Милуоки» Янг набрал 15 очков и сделал 3 ассиста, а также совершил 9 потерь.
Счет в серии «Милуоки» — «Атланта» — 1-1. Третий матч серии состоится 28 июня.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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