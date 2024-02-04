41 очко Фокса помогло «Сакраменто» обыграть «Чикаго»

«Чикаго» на своем паркете проиграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:123.

Разыгрывающий защитник гостей Де'Аарон Фокс набрал 41 очко и стал самым результативным игроком встречи.

«Сакраменто» с результатом 29-19 занимает 6-е место в Западной конференции. «Чикаго» идет на 9-й строчке в Восточной конференции — 23-27.

НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Сакраменто» — 115:123 (25:32, 27:39, 29:20, 34:32)

Ч: Уайт (26), Дерозан (24), Вучевич (24 + 12 подборов), Досунму (18).

С: Фокс (41), Монк (22), Лайлс (16), Сабонис (13 + 14 подборов + 10 передач).