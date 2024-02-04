«Атланта» в овертайме обыграла «Голден Стэйт». Карри набрал 60 очков

«Атланта» в овертайме обыграла «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 141:134 ОТ.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник гостей Стефен Карри, набравший 60 очков.

«Хокс» одержали четвертую победу подряд и с результатом 22-27 занимают 10-е место в Восточной конференции. «Уорриорз» идут на 12-й строчке — 21-25.

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Голден Стэйт» — 141:134 ОТ (28:33, 36:31, 25:25, 34:34, 18:11)

А: Янг (35), Оконгву (22 + 16 подборов), Джонсон (21 + 13 подборов), Мюррэй (19), Капела (17 + 15 подборов), Богданович (13).

Г: Карри (60), Куминга (16), Киньонес (17), Подземски (15 + 11 подборов).