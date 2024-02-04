Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 06:20

«Атланта» в овертайме обыграла «Голден Стэйт». Карри набрал 60 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Атланта» в овертайме обыграла «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 141:134 ОТ.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник гостей Стефен Карри, набравший 60 очков.

«Хокс» одержали четвертую победу подряд и с результатом 22-27 занимают 10-е место в Восточной конференции. «Уорриорз» идут на 12-й строчке — 21-25.

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Голден Стэйт» — 141:134 ОТ (28:33, 36:31, 25:25, 34:34, 18:11)

А: Янг (35), Оконгву (22 + 16 подборов), Джонсон (21 + 13 подборов), Мюррэй (19), Капела (17 + 15 подборов), Богданович (13).

Г: Карри (60), Куминга (16), Киньонес (17), Подземски (15 + 11 подборов).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Атланта Хокс
БК Голден Стэйт Уорриорз
Стефен Карри
0
Читайте также
Кучеров занял последнее место в конкурсах в Матче звезд НХЛ
На фигуриста Дикиджи напали в метро Санкт-Петербурга с ножом
Разработчик указал на хорошую точность ракет «Изделие 305» в зоне СВО
В Приморье отловили растерзавшего животных и скот тигра
В США раскрыли места следующих конфликтов с Россией
Белый дом выступил против законопроекта о помощи Израилю без Украины
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Бруклин» на выезде переиграл «Филадельфию». Томас набрал 40 очков

41 очко Фокса помогло «Сакраменто» обыграть «Чикаго»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости