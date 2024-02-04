«Лейкерс» выиграли у «Нью-Йорка». Леброн набрал 24 очка

«Нью-Йорк» дома потерпел поражение от «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 105:113. Команда из Лос-Анджелеса прервала 9-матчевую победную серию «Никс».

Самым результативным игроком стал разыгрывающий защитник Джейлен Брансон, который оформил дабл-дабл — 36 очков и 10 передач. У победителей форвард Леброн Джеймс набрал 24 очка.

В другой встрече «Даллас» на своем паркете проиграл «Милуоки», несмотря на дабл-дабл разыгрывающий защитник «Маверикс» Луки Дончича — 40 очков и 11 передач. На счету форварда «Бакс» Янниса Адетокунбо 48 очков и 10 передач.

«Кливленд» на выезде обыграл «Сан-Антонио» — 117:101. Первый номер драфта НБА-2023 Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл — 19 очков и 14 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Милуоки» — 117:129 (44:20, 21:40, 27:33, 25:36)

Д: Дончич (40 + 11 передач), Клебер (21), Грин (20), Хардуэй (18).

М: Я. Адетокунбо (48 + 10 передач), Лиллард (30), Миддлтон (13), Портис (12 + 10 подборов).

«Нью-Йорк» — «ЛА Лейкерс» — 105:113 (25:27, 34:32, 27:21, 19:33)

Н: Брансон (36 + 10 передач), Дивинченцо (26), Харт (12 + 11 подборов).

Л: Джеймс (24), Ривз (22), Расселл (16), Принс (16), Дэвис (12 + 18 подборов).

«Сан-Антонио» — «Кливленд» — 101:117 (25:30, 20:37, 26:25, 30:25)

С: Васселл (22), Вембаньяма (19 + 14 подборов), К. Джонсон (17).

К: Митчелл (31), Э. Мобли (28 + 10 подборов), Аллен (26 + 16 подборов).