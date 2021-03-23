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«Чикаго» пытается обменять форварда Маркканена

19:56
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«Чикаго» пытается обменять форварда Лаури Маркканена, а потому выслушивают предложения сразу от нескольких команд, информирует The Athletic.

Контракт 23-летнего финна истекает летом, когда он станет ограниченно свободным агентом. Договориться о продлении до старта этого сезона сторонам не удалось.

В нынешнем сезоне 23-летний уроженец Финляндии набирает 17,7 очка и 6,0 подбора в среднем за игру.

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