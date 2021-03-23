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«Торонто» оштрафовал Сиакама на 50 тысяч долларов за споры с тренером

20:24
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«Торонто» оштрафовал форварда Паскаля Сиакама на 50 тысяч долларов. Такое наказание баскетболист получил за споры с главным тренером команды Ником Нерсом, сообщает The Athletic.

Между ними случилась перепалка после поражения в матче регулярного чемпионата НБА против «Кливленда» (105:116). При этом Сиакам не появился на площадке в четвертой четверти, просидев все это время на скамейке.

Ранее главный тренер сам был оштрафован лигой на 50 тысяч. Тренер «Рэпторз» снял лицевую маску и кинул ее в сторону судейского столика.

Так Нерс эмоционально отреагировал на неточный трехочковый Паскаля Сиакама, который мог перевести игру с «Ютой» (112:115) в овертайм.

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