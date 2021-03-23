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«Денвер» предлагал «Нью-Орлеану» обменять Лонзо Болла на Бола Бола

18:08
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«Денвер» связывался с «Нью-Орлеаном», чтобы обсудить возможный обмен разыгрывающего Лонзо Болла, сообщает Bleacher Report. «Наггетс» обозначили готовность включить в сделку центрового Бола Бола.

Стоит отметить, что «Пеликанс» имели возможность выбрать 21-летнего баскетболиста на драфте-2019, но отказались от нее.

В 18 матчах сезона Бол Бол набирает 2,0 очка и 0,7 подбора в среднем за игру. Лонзо Болл набирает 14,2 очка, 4,2 подбора и 5,6 передачи в среднем за игру.

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