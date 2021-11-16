«Мемфис» разгромил дома «Хьюстон», «Майами» в гостях победил «Оклахому»
«Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА разгромил дома «Хьюстон» со счетом 136:102.
Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Джа Морант, набравший 22 очка.
В другом матче «Майами» в гостях победил «Оклахому» со счетом 103:90. Самым результативным стал защитник «Хит» Тайлер Хирро, у которого 26 очков.
«Финикс» в выездной игре победил «Миннесоту» со счетом 99:96. 35 очков набрал центровой «Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Мемфис» — «Хьюстон» — 136:102 (33:20, 41:36, 31:15, 31:31)
«Миннесота» — «Финикс» — 96:99 (21:18, 18:22, 23:26, 34:33)
«Оклахома» — «Майами» — 90:103 (24:23, 19:20, 24:31, 23:29)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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