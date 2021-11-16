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«Мемфис» разгромил дома «Хьюстон», «Майами» в гостях победил «Оклахому»

06:48

«Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА разгромил дома «Хьюстон» со счетом 136:102.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Джа Морант, набравший 22 очка.

В другом матче «Майами» в гостях победил «Оклахому» со счетом 103:90. Самым результативным стал защитник «Хит» Тайлер Хирро, у которого 26 очков.

«Финикс» в выездной игре победил «Миннесоту» со счетом 99:96. 35 очков набрал центровой «Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс.

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«Мемфис» — «Хьюстон» — 136:102 (33:20, 41:36, 31:15, 31:31)

«Миннесота» — «Финикс» — 96:99 (21:18, 18:22, 23:26, 34:33)

«Оклахома» — «Майами» — 90:103 (24:23, 19:20, 24:31, 23:29)

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Роман Шишов все материалы автора
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