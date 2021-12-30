41 очко Моранта помогли «Мемфису» победить «Лейкерс», «Чикаго» обыграл «Атланту»
«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА победил «Атланту» со счетом 131:117. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Хокс» Трей Янг, набравший 26 очков.
«Чикаго» занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Атланта» — на 12-м месте.
«Мемфис» в другом матче победил «Лейкерс» со счетом 104:99. Больше всех набрал защитник Гриззлис Джа Морант — 41 очко.
«Мемфис» занимает четвертое место в таблице Западной конференции. «Лейкерс» — на восьмом месте.
НБА
Регулярный сезон
«Чикаго» — «Атланта» — 131:117 (38:36, 36:17, 30:34, 27:30)
Ч: Лавин (25), Дерозан (20), Уайт (17).
А: Янг (26), Капела (18), Реддиш (14).
«Мемфис» — «ЛА Лейкерс» — 104:99 (23:30, 25:24, 30:29, 26:16)
М: Морант (41), Бэйн (20), Джексон (15).
Л: Джеймс (37), Уэстбрук (16), Монк (15).
30 декабря. Мемфис. «FedExForum».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю