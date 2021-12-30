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41 очко Моранта помогли «Мемфису» победить «Лейкерс», «Чикаго» обыграл «Атланту»

06:32
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«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА победил «Атланту» со счетом 131:117. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Хокс» Трей Янг, набравший 26 очков.

«Чикаго» занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Атланта» — на 12-м месте.

«Мемфис» в другом матче победил «Лейкерс» со счетом 104:99. Больше всех набрал защитник Гриззлис Джа Морант — 41 очко.

«Мемфис» занимает четвертое место в таблице Западной конференции. «Лейкерс» — на восьмом месте.

НБА

Регулярный сезон

«Чикаго» — «Атланта» — 131:117 (38:36, 36:17, 30:34, 27:30)

Ч: Лавин (25), Дерозан (20), Уайт (17).

А: Янг (26), Капела (18), Реддиш (14).

«Мемфис» — «ЛА Лейкерс» — 104:99 (23:30, 25:24, 30:29, 26:16)

М: Морант (41), Бэйн (20), Джексон (15).

Л: Джеймс (37), Уэстбрук (16), Монк (15).

30 декабря. Мемфис. «FedExForum».

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Роман Шишов все материалы автора
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