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«Финикс» победил «Оклахому», Букер набрал 38 очков

07:20
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«Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА победил «Оклахому» со счетом 115:97.

Самым результативным стал защитник «Санз» Девин Букер, набравший 38 очков.

«Финикс» занимает второе место в таблице Западной конференции. «Оклахома» — 14-я.

НБА

Регулярный сезон

«Финикс» — «Оклахома» — 115:97 (33:23, 27:29, 25:29, 30:16)

Ф: Букер (38), Макги (16), Пейн (16).

О: Джером (24), Уиггинс (22), Мускала (13).

30 декабря. Финикс. «Footprint Center».

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Роман Шишов все материалы автора
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