«Финикс» победил «Оклахому», Букер набрал 38 очков
«Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА победил «Оклахому» со счетом 115:97.
Самым результативным стал защитник «Санз» Девин Букер, набравший 38 очков.
«Финикс» занимает второе место в таблице Западной конференции. «Оклахома» — 14-я.
НБА
Регулярный сезон
«Финикс» — «Оклахома» — 115:97 (33:23, 27:29, 25:29, 30:16)
Ф: Букер (38), Макги (16), Пейн (16).
О: Джером (24), Уиггинс (22), Мускала (13).
30 декабря. Финикс. «Footprint Center».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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