«Клипперс» обыграли «Бостон». Моррис оформил дабл-дабл
«Бостон» проиграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА. «Селтикс» потерпели третье поражение кряду.
НБА
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Клипперс» — 82:91 (21:26, 19:21, 23:22, 19:22)
Б: Браун (30), Р. Уильямс (16 + 14 подборов), Хорфорд (9 + 10 подборов).
К: Моррис (23 + 10 подборов), Бледсоу (17), Кеннард (17), Мэнн (17).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю