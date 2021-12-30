Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Клипперс» обыграли «Бостон». Моррис оформил дабл-дабл

06:00
Теги:

«Бостон» проиграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА. «Селтикс» потерпели третье поражение кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Клипперс» — 82:91 (21:26, 19:21, 23:22, 19:22)

Б: Браун (30), Р. Уильямс (16 + 14 подборов), Хорфорд (9 + 10 подборов).

К: Моррис (23 + 10 подборов), Бледсоу (17), Кеннард (17), Мэнн (17).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
Самоуничтожение мирового хоккея. Олимпиада — без НХЛ, МЧМ — отменен, какой кошмар стоит ждать дальше?
ПФР рассказал о январских выплатах пенсионерам
0