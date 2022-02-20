Центровой «Миннесоты» Таунс выиграл конкурс трехочковых на Матче звезд НБА
Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс выиграл конкурс трехочковых на Матче звезд НБА.
В финальном раунде баскетболист набрал 29 очков.
? @KarlTowns approached tonight's #MtnDew3PT contest with confidence.— NBA (@NBA) February 20, 2022
The result? A final-round record of 29 points and a ? pic.twitter.com/Pw8SaVl3K7
Второе место по итогам конкурса разделили Трэй Янг («Атланта») и Люк Кеннард («Клипперс»), которые набрали по 26 очков.
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