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Сегодня, 06:04

Центровой «Миннесоты» Таунс выиграл конкурс трехочковых на Матче звезд НБА

Иван Торопцев
Корреспондент

Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс выиграл конкурс трехочковых на Матче звезд НБА.

В финальном раунде баскетболист набрал 29 очков.

Второе место по итогам конкурса разделили Трэй Янг («Атланта») и Люк Кеннард («Клипперс»), которые набрали по 26 очков.

БК Миннесота Тимбервулвз
Карл-Энтони Таунс
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