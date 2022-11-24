Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Р§Рњ 2022
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 20:14

Бывший психолог «Сан-Антонио» отозвала иск против Джошуа Примо

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший психолог «Сан-Антонио» Хиллари Каутен отозвала судебный иск против бывшего экс-защитника команды Джошуа Примо, сообщает The Athletic.

Ранее женщина заявляла, что 19-летний игрок обнажался перед ней во время сеансов. Это началось в декабре 2021 года и происходило девять раз.

17 ноября стороны договорились мирно урегулировать вопрос.

В конце октября «Сан-Антонио» объявил о расторжении контракта с Примо. Сейчас защитник является свободным агентом.

Примо был выбран под 12-м номером на драфте-2021 и считался одним из наиболее перспективных игроков в текущем составе «Сперс»

Сан-Антонио Спёрс
0
Читайте также
Российский вратарь остановил Макдэвида! Сорокин — новая суперзвезда НХЛ
Швейцария победила Камерун в матче чемпионата мира в Катаре
Путин призвал наладить четкую и скоординированную работу в интересах ВС РФ
Четыре человека погибли при стрельбе около ТЦ в Крымске
Минобороны: массированный удар российских войск 23 ноября нарушил переброску резервов ВСУ
Как добраться из Иркутска на Байкал
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

31 очко Уиггинса принесли «Голден Стэйт» победу над «Клипперс»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости