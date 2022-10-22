Сиакам оформил трипл-дабл в проигранном матче «Торонто» против «Бруклина»

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«Бруклин» переиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:105. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Рэпторс» Паскаль Сиакам, оформивший трипл-дабл.

В других встречах «Майами» проиграл «Бостону» (104:111), «Нью-Йорк» обыграл «Детройт» (130:106), «Атланта» выиграла у «Орландо» (108:98).

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Бостон» — 104:111 (22:30, 29:29, 26:30, 27:22)

М: Хирро (25), Адебайо (19), Батлер (18), Лаури (17), Винсент (17).

Б: Тейтум (29), Браун (28), Уайт (10), Г. Уильямс (10).

«Нью-Йорк» — «Детройт» — 130:106 (30:20, 42:32, 31:29, 27:25)

Н: Куикли (20), Барретт (18), Брансон (17), Топпин (16), Рэндл (15).

Д: Бей (26), Богданович (18), Айви (17), Каннингем (15).

«Атланта» — «Орландо» — 108:98 (19:27, 31:27, 30:27, 28:17)

А: Янг (25 + 13 передач), Коллинз (23 + 13 подборов), Мюррэй (20).

О: Энтони (25), Банкеро (20 + 13 подборов), Картер (14).

«Бруклин» — «Торонто» — 109:105 (28:24, 21:28, 29:27, 31:26)

Б: Ирвинг (30), Дюрэнт (27), Клэкстон (19 + 11 подборов).

Т: Сиакам (37 + 12 подборов + 11 передач), Ванвлит (18), Барнс (17).