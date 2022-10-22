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Сегодня, 05:55

«Миннесота» проиграла «Юте», «Мемфис» одолел «Хьюстон»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Юта» в овертайме выиграла у «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НБА — 132:126 ОТ. В другой встрече «Хьюстон» проиграл «Мемфису» — 122:129.

НБА

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Юта» — 126:132 OT (41:26, 23:29, 23:33, 33:32, 6:12)

М: Эдвардс (30), Таунс (27), Расселл (23), Науэлл (18).

Ю: Кларксон (29), Маркканен (24 + 13 подборов), Олиник (21).

«Хьюстон» — «Мемфис» — 122:129 (32:26, 38:36, 30:33, 22:34)

Х: Грин (33), Шенгюн (23 + 12 подборов), Портер (18), Гордон (17).

М: Морэнт (49), Кончар (17), Бэйн (14), Ларэвиа (12).

БК Мемфис Гриззлиз
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Хьюстон Рокетс
БК Юта Джаз
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