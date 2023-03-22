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Сегодня, 05:06

«Кливленд» обыграл «Бруклин»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Кливленд» на выезде переиграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:109.

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Детройт» — 129:107 (38:32, 28:27, 33:19, 30:29)

А: Янг (30 + 12 передач), Богданович (18), Коллинз (15), Бей (14 + 11 подборов).

Д: Бэгли (31), Хэйс (21), Айви (17), Джозеф (12).

«Бруклин» — «Кливленд» — 109:115 (30:23, 25:38, 23:33, 31:21)

Б: Шарп (20 + 11 подборов), Динуидди (19 + 11 передач), Бриджес (18), К. Джонсон (16).

К: Митчелл (31), Леверт (18), Гарлэнд (17), Э. Мобли (17).

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