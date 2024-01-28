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Сегодня, 04:37

37 очков Томаса принесли «Бруклину» победу над «Хьюстоном»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Бруклин» дома обыграл «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА — 106:104.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Кэмерон Томас, набравший 37 очков.

«Бруклин» прервал серию из трех поражений и занимает десятое место в таблице Восточной конференции. «Хьюстон» идет 11-м на «Западе».

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Хьюстон» — 106:104 (35:15, 25:25, 28:30, 18:34)

Б: Томас (37), Бриджес, Финни-Смит (оба — 19)

Х: Грин (19 + 10 подборов), Брукс, Уитмор (оба — 19)

28 января. Нью-Джерси. «Barclays Center»

БК Бруклин Нетс
БК Хьюстон Рокетс
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