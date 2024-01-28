37 очков Томаса принесли «Бруклину» победу над «Хьюстоном»
«Бруклин» дома обыграл «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА — 106:104.
Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Кэмерон Томас, набравший 37 очков.
«Бруклин» прервал серию из трех поражений и занимает десятое место в таблице Восточной конференции. «Хьюстон» идет 11-м на «Западе».
НБА
Регулярный чемпионат
«Бруклин» — «Хьюстон» — 106:104 (35:15, 25:25, 28:30, 18:34)
Б: Томас (37), Бриджес, Финни-Смит (оба — 19)
Х: Грин (19 + 10 подборов), Брукс, Уитмор (оба — 19)
28 января. Нью-Джерси. «Barclays Center»
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