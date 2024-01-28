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Сегодня, 04:15

«Филадельфия» без Эмбиида проиграла «Денверу», Йокич сделал дабл-дабл

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Денвер» дома обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:105.

Центровой гостей Джоэл Эмбиид пропустил игру из-за травмы. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Филадельфии» Наз Рид, набравший 30 очков.

Центровой «Денвера» Никола Йокич сделал дабл-дабл — у него 26 очков и 16 подборов

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Филадельфия» — 111:105 (31:27, 33:35, 22:26, 25:17)

Д: Йокич (26 + 16 подборов), Мюррей (23), Портер (20)

Ф: Рид (30 + 13 подборов), Убре (25), Беверли (17 + 11 передач)

28 января. Денвер. «Ball Arena»

БК Денвер Наггетс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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