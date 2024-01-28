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Сегодня, 05:32

«Клипперс» обыграли «Бостон», 43 очка Вашингтона не спасли «Шарлотт» от поражения в матче с «Ютой»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Бостон» дома проиграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 96:115.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Кавай Леонард, набравший 26 очков.

В параллельном матче «Шарлотт» на своей площадке уступил «Юте» — 122:134. Форвард хозяев Пи Джей Вашингтон набрал 43 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 96:115 (21:26, 18:29, 21:36, 36:24)

Б: Тейтум (21 + 11 подборов), Притчард (12), Корнет (11)

Л: Леонард (26), Тайс (18), Джордж (17)

28 января. Бостон. «TD Garden»

«Шарлотт» — «Юта» — 122:134 (24:47, 23:35, 41:23, 34:29)

Ш: Вашингтон (43), Ричардс (26 + 13 подборов), Бриджес (21)

Ю: Маркканен (33 + 12 подборов), Секстон (24 + 13 передач), Коллинз (20 + 10 подборов)

28 января. Шарлотт. «Spectrum Center»

БК Бостон Селтикс
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Шарлотт Хорнетс
БК Юта Джаз
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