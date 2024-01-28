«Клипперс» обыграли «Бостон», 43 очка Вашингтона не спасли «Шарлотт» от поражения в матче с «Ютой»
«Бостон» дома проиграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 96:115.
Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Кавай Леонард, набравший 26 очков.
В параллельном матче «Шарлотт» на своей площадке уступил «Юте» — 122:134. Форвард хозяев Пи Джей Вашингтон набрал 43 очка.
НБА
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 96:115 (21:26, 18:29, 21:36, 36:24)
Б: Тейтум (21 + 11 подборов), Притчард (12), Корнет (11)
Л: Леонард (26), Тайс (18), Джордж (17)
28 января. Бостон. «TD Garden»
«Шарлотт» — «Юта» — 122:134 (24:47, 23:35, 41:23, 34:29)
Ш: Вашингтон (43), Ричардс (26 + 13 подборов), Бриджес (21)
Ю: Маркканен (33 + 12 подборов), Секстон (24 + 13 передач), Коллинз (20 + 10 подборов)
28 января. Шарлотт. «Spectrum Center»
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