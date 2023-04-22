«Филадельфия» обыграла «Бруклин» и вышла во второй раунд плей-офф НБА
«Филадельфия» победила «Бруклин» (96:88) и выиграла серию первого раунда плей-офф НБА. Центровой «76-х» Джоэл Эмбиид пропустил встречу из-за повреждения.
НБА. Плей-офф. 1/8 финала. Четвертый матч
«Бруклин» — «Филадельфия» — 88:96 (29:22, 19:18, 15:26, 25:30)
Ф: Харрис (25 + 12 подборов), Харден (17 + 11 передач), Макси (16), Мелтон (15), Рид (10 + 15 подборов).
Б: Динвидди (20), Клакстон (19 + 12 подборов), Бриджес (17), Джонсон (11 + 10 подборов).
Счет в серии: 0-4.
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