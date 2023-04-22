«Денвер» в третий раз обыграл «Миннесоту»

«Денвер» переиграл «Миннесоту» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА — 120:111. Счет в серии стал 3-0.

Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл: 20 очков, 11 подборов и 12 передач.

Четвертый матч в серии состоится 24 апреля. Начало — 4.30 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Третий матч

«Миннесота» — «Денвер» — 111:120 (28:28, 27:33, 33:33, 23:26)

М: Эдвардс (36), Таунс (27), Гобер (18), Конли (12).

Д: Портер (25), Йокич (20 + 11 подборов + 12 передач), Дж. Мюррэй (18), Колдуэлл-Поуп (14), Гордон (14).

Счет в серии: 0-3.