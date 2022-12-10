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Сегодня, 06:13

«Бруклин» переиграл «Атланту». Дюрант набрал 34 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бруклин» на своем паркете выиграл у «Атланты» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:116. Форвард «Нетс» Кевин Дюрант стал самым результативным игроком встречи, набрав 34 очка.

В другой встрече «Кливленд» потерпел поражение от «Сакраменто» — 95:106.

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Сакраменто» — 95:106 (20:31, 29:18, 31:30, 15:27)

К: Леверт (22), Гарлэнд (19), Осман (17), Мобли (16).

С: Барнс (20), Хертер (19), Мюррэй (18), Сабонис (18 + 17 подборов).

«Бруклин» — «Атланта» — 120:116 (36:30, 32:34, 28:26, 24:26)

Б: Дюрант (34), Ирвинг (33 + 11 подборов), Уоррен (14).

А: Янг (33 + 10 передач), Богданович (31), Капела (15 + 11 подборов).

БК Атланта Хокс
БК Бруклин Нетс
БК Кливленд Кавальерс
БК Сакраменто Кингз
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