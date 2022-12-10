«Индиана» переиграла «Вашингтон». Халибертон оформил дабл-дабл

«Индиана» переиграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:111. «Уизардс» потерпели пятое поражение подряд.

В других встречах «Шарлотт» на своем паркете проиграл «Нью-Йорку» (102:121), «Орландо» выиграл у «Торонто» (113:109).

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Нью-Йорк» — 102:121 (20:22, 29:33, 22:34, 31:32)

Ш: Розир (24), Убре (22), Пламли (13).

Н: Рэндл (33), Барретт (26), Брансон (11 + 11 передач), Граймс (11), Хартенштайн (11), Куикли (11).

«Орландо» — «Торонто» — 113:109 (37:25, 30:38, 27:24, 19:22)

О: Ф. Вагнер (34), Банкеро (23), Энтони (18).

Т: Сиакам (36), Трент (20), Ванвлит (19).

"Индиана" - «Вашингтон» — 121:111 (31:33, 38:32, 26:24, 26:22)

И: Хилд (28), Халибертон (23 + 11 передач), Матурин (18).

В: Порзингис (29), Кузма (27), Авдия (14).