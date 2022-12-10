«Филадельфия» в овертайме обыграла «Лейкерс». Эмбиид оформил дабл-дабл

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«Филадельфия» обыграла «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 133:122 ОТ. Команда из Лос-Анджелеса потерпела третье поражение подряд.

В другой встрече «Мемфис» на своем паркете переиграл «Детройт» — 114:103.

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Лейкерс» — 133:122 OT (31:20, 30:39, 32:24, 27:37, 13:2)

Ф: Эмбиид (38 + 12 подборов), Мелтон (33 ), Харден (28 + 12 передач).

Л: Дэвис (31 + 12 подборов), Ривз (25), Джеймс (23), Уокер (15).

«Мемфис» — «Детройт» — 114:103 (34:27, 27:26, 37:25, 16:25)

М: Джарен Джексон (20), Кларк (17), Брукс (16), Морэнт (15 + 12 передач).

Д: Богданович (19), Бэгли (14), Стюарт (13).