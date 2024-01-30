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Сегодня, 05:49

«Бостон» дома победил «Нью-Орлеан»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Бостон» дома обыграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:112.

Самыми результативными игроками встречи стали форварды Джейсон Тэйтум и Брэндон Ингрэм, набравшие по 28 очков.

В параллельном матче «Бруклин» разгромил «Юту» — 147:114.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Нью-Орлеан» — 118:112 (25:36, 25:24, 31:27, 37:25)

Бос: Тэйтум (28 + 10 подборов), Браун (22), Холидей (20)

Н: Ингрэм (28), Уильямсон (26), Макколлум (16)

«Бруклин» — «Юта» — 147:114 (43:28, 28:29, 33:30, 43:27)

Бру: Бриджес (33), Томас (25), Уокер (19)

Ю: Джордж (21), Коллинз (15), Кларксон, Маркканен (оба — 13)

БК Бостон Селтикс
БК Бруклин Нетс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Юта Джаз
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