«Бостон» дома победил «Нью-Орлеан»
«Бостон» дома обыграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:112.
Самыми результативными игроками встречи стали форварды Джейсон Тэйтум и Брэндон Ингрэм, набравшие по 28 очков.
В параллельном матче «Бруклин» разгромил «Юту» — 147:114.
НБА
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Нью-Орлеан» — 118:112 (25:36, 25:24, 31:27, 37:25)
Бос: Тэйтум (28 + 10 подборов), Браун (22), Холидей (20)
Н: Ингрэм (28), Уильямсон (26), Макколлум (16)
«Бруклин» — «Юта» — 147:114 (43:28, 28:29, 33:30, 43:27)
Бру: Бриджес (33), Томас (25), Уокер (19)
Ю: Джордж (21), Коллинз (15), Кларксон, Маркканен (оба — 13)
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