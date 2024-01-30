«Сакраменто» обыграл «Мемфис», Сабонис сделал 26 подборов

«Сакраменто» на выезде обыграл «Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА — 103:94.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Деаарон Фокс, набравший 23 очка. Форвард «Сакраменто» Домантас Сабонис сделал дабл-дабл: у него 22 очка и 26 подборов.

В параллельных матчах «Финикс» победил «Майами», «Миннесота» выиграла у «Оклахомы», «Вашингтон» оказался сильнее «Сан-Антонио», а «Лейкерс» уступили «Хьюстону».

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Сакраменто» — 94:103 (33:18, 17:29, 21:28, 23:28)

Мем: Дж. Джексон (22), Альдама (16), Г. Джексон (12)

С: Фокс (23), Сабонис (20 + 26 подборов), Хьюртер (17)

30 января. Мемфис. «FedExForum».

«Хьюстон» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 135:119 (42:31, 36:29, 30:24, 27:35)

Х: Грин (34 + 12 подборов), Шенгюн (31 + 12 подборов), Уитмор (20)

Л: Джеймс, Дэвис, Расселл (все трое — 23)

30 января. Хьюстон. «Toyota Center».

«Майами» — «Финикс» — 105:118 (25:33, 24:29, 25:38, 31:18)

Май: Батлер (26), Розье (21), Хирро (17)

Ф: Гордон (23), Букер (22), Дюрант (20)

30 января. Майами. «FTX Arena».

«Оклахома» — «Миннесота» — 101:107 (28:29, 19:20, 30:24, 24:34)

О: Гилджес-Александер (37), Уильямс (20), Гидди (13)

Мин: Эдвардс (27), Таунс (21 + 10 подборов), Макдэниелс (14)

30 января. Оклахома-Сити. «Paycom Center».

«Сан-Антонио» — «Вашингтон» — 113:118 (35:25, 23:29, 35:33, 20:31)

С: Васселл (24), Вембаньяма (22 + 11 подборов), Осман (20)

В: Кузма (18 + 11 подборов), Гэффорд (16 + 13 подборов), Багли, Джонс (оба — 15)

30 января. Сан-Антонио. «AT&T Center».