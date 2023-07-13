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Сегодня, 07:58

«Денвер» проиграл «Юте», «Бостон» победил «Лейкерс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сегодня в Лас-Вегасе состоялись 8 матчей Летней лиги НБА. «Атланта» выиграла у «Миннесоты» (99:93), «Даллас» в овертайме победил «Голден Стэйт» (98:96 ОТ), «Орландо» проиграл «Нью-Йорку» (80:82 ОТ), «Юта» одержала победу у «Денвера» (96:91), «Бостон» переиграл «Лейкерс» (95:90).

НБА

Летняя лига

«Мемфис» — «Клипперс» — 74:83 (19:26, 16:15, 21:16, 18:26)

«Атланта» — «Миннесота» — 99:93 (21:20, 29:20, 20:29, 29:24)

«Даллас» — «Голден Стэйт» — 98:96 ОТ (20:16, 22:20, 22:25, 26:29, 8:6)

«Детройт» — «Торонто» — 94:90 (26:18, 16:36, 25:19, 27:17)

«Индиана» — «Оклахома» — 87:98 (13:20, 26:30, 24:22, 24:26)

«Орландо» — «Нью-Йорк» — 80:82 ОТ (23:19, 18:22, 23:12, 11:22, 5:7)

«Юта» — «Денвер» — 96:91 (30:16, 25:19, 16:25, 25:31)

«Бостон» — «Лейкерс» — 95:90 (19:28, 24:25, 30:17, 22:20)

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