«Сан-Антонио» переиграл «Вашингтон» в матче Летней лиги НБА

«Сан-Антонио» переиграл «Вашингтон» в матче Летней лиги НБА — 96:85. Первый номер драфта Виктор Вембаньяма участие во встрече не принимал.

В других встречах «Милуоки» проиграл «Бруклину» (71:92), «Хьюстон» выиграл у «Оклахомы» (105:92), «Нью-Орлеан» обыграл «Финикс» (82:73), «Сакраменто» потерпел поражение от «Чикаго» (99:107), «Портленд» оказался сильнее «Шарлотт» (97:93).

НБА

Летняя лига

«Милуоки» — «Бруклин» — 71:92 (18:18, 22:22, 9:35, 22:17)

М: Уиггинтон (11), Ливингстон (9), Кук (8).

Б: Дьюк (24), Чендлер (17), Уилсон (14).

«Оклахома» — «Хьюстон» — 92:105 (31:34, 15:28, 23:22, 23:21)

О: Уильямс (19 + 13 подборов), Джонсон (19), Шакелфорд (16).

Х: Хаджинс (26 + 7 передач), Мэйер (19 + 10 подборов), Сэмюэлс (19).

«Нью-Орлеан» — «Финикс» — 82:73 (17:15, 22:21, 20:18, 23:19)

Н: Джонс (16), Маткович (13), Сиброн (12).

Ф: Хэйл (21), Шерфилд (11), Джемисон (9 + 11 подборов).

«Шарлотт» — «Портленд» — 93:97 (26:29, 22:24, 20:15, 25:29)

Ш: Смит (33), Миллер (26), Джонс (13).

П: Шарп (26), Мюррэй (19), Рит (12), Девоу (12).

«Сакраменто» — «Чикаго» — 99:107 (21:26, 27:29, 31:22, 20:30)

С: Форд (25), Дом (22), Эллис (19).

Ч: Фримен-Либерти (28), Филлипс (16), Дарлинг (16).

«Сан-Антонио» — «Вашингтон» — 96:85 (20:19, 26:27, 20:19, 30:20)

С: Брэнэм (29), Барлоу (20), Шэмпени (18).

В: Кукс (16 + 10 подборов), Роллинс (13), Дэвис (12).