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Сегодня, 09:47

Леброн Джеймс заявил, что не собирается завершать карьеру

Мария Гусева
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Леброн Джеймс.
Фото Global Look Press

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос о завершении карьеры.

«Когда сезон завершился, я сказал, что не уверен в том, буду ли продолжать играть, — цитирует ESPN Джеймса. — В тот момент я продолжал спрашивать самого себя: могу ли я играть в эту игру без читерства? Смогу ли я по-прежнему отдавать игре всего себя? Честно говоря, я задаюсь этими вопросами уже несколько лет. Когда я не смогу на сто процентов выкладываться на паркете, я уйду. К счастью для вас, этот день наступит не сегодня».

38-летний Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020). Форвард по четыре раза признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата и финальной серии плей-офф.

Ранее Джеймс заявлял, что свой последний сезон проведет в одной команде с сыном — 17-летним Бронни Джеймсом.

баскетбол
НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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