«Бостон» договорился о продлении контракта с Хорфордом

«Бостон» договорился о продлении контракта с центровым Элом Хорфордом, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Новое соглашение с 36-летним доминиканцем рассчитано до конца сезона-2024/2025. За два года игрок заработает 20 миллионов долларов.

В текущем сезоне Хорфорд в среднем за матч набирает 10,9 очка, делает 6,3 подбора и 2,8 передач.

«Бостон» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции НБА. Команда одержала 18 побед и потерпела четыре поражения.