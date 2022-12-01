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Сегодня, 19:21

«Бостон» договорился о продлении контракта с Хорфордом

Мария Гусева
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«Бостон» договорился о продлении контракта с центровым Элом Хорфордом, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Новое соглашение с 36-летним доминиканцем рассчитано до конца сезона-2024/2025. За два года игрок заработает 20 миллионов долларов.

В текущем сезоне Хорфорд в среднем за матч набирает 10,9 очка, делает 6,3 подбора и 2,8 передач.

«Бостон» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции НБА. Команда одержала 18 побед и потерпела четыре поражения.

БК Бостон Селтикс
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