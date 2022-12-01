Кевин Дюрэнт провел 351-й матч с 30+ очками за игру и обошел Джерри Уэста

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт набрал 39 очков в матче регулярного чемпионата НБА против «Вашингтона» (113:107).

34-летний американец провел 351-й матч в карьере, в котором он набирал 30 и более очков. По этому показателю Дюрэнт поднялся на 8-е место в истории НБА и обошел Джерри Уэста (350).

Лидером является Майкл Джордан, который провел 562 таких матча.

Среди действующих игроков больше матчей с 30+ очками провел только Леброн Джеймс — 514.