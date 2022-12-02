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Сегодня, 06:09

«Детройт» обыграл «Даллас». Дончич оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Детройт» на своем паркете вырвал победу у «Далласа» в матче регулярного чемпионата НБА — 131:125 ОТ. «Пистонз» прервали неудачную серию из трех поражений.
Самым результативным игроком встречи стал разгрывающий защитник Лука Дончич из «Маверикс», который оформил дабл-дабл с 35 очками.

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Даллас» — 131:125 OT (36:36, 25:24, 38:29, 18:28, 14:8)

Дет: Богданович (30), Хэйс (22), Бэгли (19 + 13 подборов), Айви (16).

Дал: Дончич (35 + 10 передач), Хардуэй (26), Вуд (25).

БК Даллас Маверикс
БК Детройт Пистонс
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