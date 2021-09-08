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Фото яхты за 1,2 миллиона долларов в неделю, на которой отдыхал Майкл Джордан

09:30
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В сети появились фото яхты, на которой отдыхал легендарный баскетболист Майкл Джордан. Аренда плавсредства обошлась ему в 1,2 миллиона в неделю. Отдых проходил в Хорватии.

На яхте есть все удобства, в частности 14 спален, вертолетная площадка, джакузи, сауна и тренажерный зал.

Джордан считается одним из величайших баскетболистов всех времен, он — двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго».

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Роман Шишов все материалы автора

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