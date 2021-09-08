Фото яхты за 1,2 миллиона долларов в неделю, на которой отдыхал Майкл Джордан
В сети появились фото яхты, на которой отдыхал легендарный баскетболист Майкл Джордан. Аренда плавсредства обошлась ему в 1,2 миллиона в неделю. Отдых проходил в Хорватии.
На яхте есть все удобства, в частности 14 спален, вертолетная площадка, джакузи, сауна и тренажерный зал.
Джордан считается одним из величайших баскетболистов всех времен, он — двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго».
Michael Jordan and his wife, Yvette Prieto, are currently renting a superyacht in Croatia for $ 1.2 million a week ?— Front Office Sports (@FOS) August 30, 2021
? 'O'Pari' by Yacht Charter Fleet
? 312 ft., 14 bedrooms
? 12 guests, 29 crew
? Helipad, jacuzzi, sauna, gym pic.twitter.com/nUxQdHyVZx
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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