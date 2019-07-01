04:38 | Баскетбол — НБА

Батлер подпишет четырехлетний контракт с "Майами". Зарплата - 142 миллиона долларов

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Защитник/форвард Джимми Батлер продолжит карьеру в "Майами", сообщает в своем Twitter журналист The Athletic Шэмс Чарания.

Сообщается, что контракт рассчитан на четыре года, а зарплата составит 142 миллиона долларов. Также указано, что в "Майами" его обменяла "Филадельфия", которая взамен получит Джоша Ричардсона.

29-летний баскетболист в прошедшем сезоне провел 55 матча за "Филадельфию" в регулярном чемпионате НБА (16,7 очка, 4,9 подбора и 3,5 передачи) и 12 матчей в плей-офф (19,4 очка, 6,1 подбора и 5,2 передачи).

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