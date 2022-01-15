Баркли считает Эмбиида главным претендентом на награду MVP

Бывший игрок НБА Чарльз Баркли уверен, что центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид на данный момент является главным претендентом на награду MVP в этом сезоне.

«На данный момент Эмбиид для меня является главным претендентом. Месяц назад на его месте был Карри, но в последнее время никто не играет лучше, чем Джоэл», — сказал Баркли в эфире TNT.

В этом сезоне Эмбиид сыграл в 30 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 27,1 очка, 10,5 подбора и 4,3 передачи.