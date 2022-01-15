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Сегодня, 02:56

Баркли считает Эмбиида главным претендентом на награду MVP

Евгений Козинов
Корреспондент

Бывший игрок НБА Чарльз Баркли уверен, что центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид на данный момент является главным претендентом на награду MVP в этом сезоне.

«На данный момент Эмбиид для меня является главным претендентом. Месяц назад на его месте был Карри, но в последнее время никто не играет лучше, чем Джоэл», — сказал Баркли в эфире TNT.

В этом сезоне Эмбиид сыграл в 30 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 27,1 очка, 10,5 подбора и 4,3 передачи.

БК Филадельфия Севенти Сиксерс
Чарльз Баркли
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