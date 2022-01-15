Дабл-дабл Ванвлита не спас «Торонто» в матче с «Детройтом»

«Детройт» переиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 103:87. В других встречах «Шарлотт» проиграл «Орландо» (109:116), ««Финикс» выиграл у «Индианы» (112:94), «Филадельфия» обыграла «Бостон» (111:99). НБА Регулярный чемпионат «Шарлотт» — «Орландо» — 109:116 (36:35, 27:26, 28:27, 18:28) Ш: Болл (23), Бриджес (20), Розир (19), Хэйворд (18). О: М. Вагнер (26), Ф. Вагнер (19), Харрис (18). «Детройт» — «Торонто» — 103:87 (31:27, 25:16, 27:23, 20:21) Д: Лайлс (21), Каннингем (18), Диалло (18), Бей (15). Т: Ванвлит (24 + 10 передач), Сиакам (23 + 11 подборов), Ануноби (16). «Индиана» — «Финикс» — 94:112 (19:23, 19:23, 38:34, 18:32) И: Холидэй (25), Леверт (20), Сабонис (14 + 14 подборов). Ф: Букер (35), Эйтон (27 + 12 подборов), Пол (12). «Филадельфия» — «Бостон» — 111:99 (32:14, 23:21, 28:31, 28:33) Ф: Эмбиид (25 + 13 подборов), Макси (23), Сет Карри (17), Харрис (17). Б: Браун (21), Тейтум (20 + 11 подборов), Притчард (17).