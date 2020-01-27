Барак Обама: «Коби был легендой на площадке и только начинал второй важный акт в жизни»
Бывший президент США Барак Обама выразил соболезнования в связи с гибелью легендарного баскетболиста Коби Брайанта. 41-летний американец погиб в результате крушения собственного вертолета.
«Коби был легендой на площадке и только начинал в том, что было не менее значимым вторым актом. Потеря Джанны является еще более душераздирающим известием для нас как родителей. Мишель и я посылаем любовь и молитвы Ванессе и всей семье Брайанта в этот день», — написал Обама в Twitter.
Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day.— Barack Obama (@BarackObama) January 26, 2020