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Барак Обама: «Коби был легендой на площадке и только начинал второй важный акт в жизни»

04:12
Коби Брайант и Барак Обама. Фото Twitter
Коби Брайант и Барак Обама. Фото Twitter
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Бывший президент США Барак Обама выразил соболезнования в связи с гибелью легендарного баскетболиста Коби Брайанта. 41-летний американец погиб в результате крушения собственного вертолета.

«Коби был легендой на площадке и только начинал в том, что было не менее значимым вторым актом. Потеря Джанны является еще более душераздирающим известием для нас как родителей. Мишель и я посылаем любовь и молитвы Ванессе и всей семье Брайанта в этот день», — написал Обама в Twitter.

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