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Сегодня, 04:15

Кевин Дюрант преодолел отметку в 28 тысяч набранных очков в НБА

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Фото USA Today Sports

Форвард «Финикса» Кевин Дюрант преодолел отметку в 28 тысяч набранных очков за карьеру в НБА.

35-летний американец достиг этой планки в матче регулярного чемпионата-2023/24 с «Орландо».

Дюрант занимает десятое место в списке лучших снайперов в истории НБА. Лучшим бомбардиром в истории лиги является Леброн Джеймс, у которого 39704 очка.

Кевин Дюрант выступает в НБА с 2007 года. Он играл за «Сиэтл», «Оклахому», «Голден Стэйт» и «Бруклин». Форвард дважды становился чемпионом и один раз получал приз самому ценному баскетболисту лиги.

БК Финикс Санс
Кевин Дюрант
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