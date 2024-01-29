Кевин Дюрант преодолел отметку в 28 тысяч набранных очков в НБА

Форвард «Финикса» Кевин Дюрант преодолел отметку в 28 тысяч набранных очков за карьеру в НБА.

35-летний американец достиг этой планки в матче регулярного чемпионата-2023/24 с «Орландо».

Дюрант занимает десятое место в списке лучших снайперов в истории НБА. Лучшим бомбардиром в истории лиги является Леброн Джеймс, у которого 39704 очка.

Кевин Дюрант выступает в НБА с 2007 года. Он играл за «Сиэтл», «Оклахому», «Голден Стэйт» и «Бруклин». Форвард дважды становился чемпионом и один раз получал приз самому ценному баскетболисту лиги.