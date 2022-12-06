Харден — о поражении от «Хьюстона»: «Сыграл плохо, но исправлюсь»

Атакующий защитник «Филадельфии» Джеймс Харден прокомментировал поражение от «Хьюстона» (123:132 ОТ) в матче регулярного чемпионата НБА.

«Сыграл плохо, но исправлюсь. Я буду лучше. Было непривычно, что тренеры следят за моими игровыми минутами. Но я должен стать лучше. Сначала не планировалось, что я сыграю 39 минут. Но раз уж так получилось, что случился овертайм, то ты делаешь все, чтобы добыть победу», — приводит ESPN слова Харден.

В этой встрече Харден набрал 21 очко, сделал 4 подбора, 7 передач и 2 перехвата.

«Филадельфия» занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. Команда одержала 12 побед и потерпела 12 поражений в текущем сезоне.