Комментатор матча «Атланта» — «Оклахома» упал в обморок в прямом эфире

Комментатор Боб Рэтбан потерял сознание в матче регулярного чемпионата НБА между «Атлантой» и «Оклахомой».

68-летний Рэтбан работал в прямом эфире вместе с легендой НБА Домиником Уилкинсом. И в том время, как слово взял экс-баскетболист «Атланты» Рэтбан упал в обморок. После чего сотрудники эфира не дали комментатору упасть со стула.

Позже ESPN сообщил, что Рэтбана отправили в ближайшую больницу и оказали медицинскую помощь. Его состояние стабилизировалось.

Рэтбан работает на матчах «Атланты» с 1996 года.