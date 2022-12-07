«Лейкерс» проиграл «Кливленду», «Детройт» в гостях обыграл «Майами»

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«Кливленд» дома обыграл «Лейкерс» (116:102) , а «Майами» на своем паркете проиграл «Детройту» (96:116) в матчах регулярного чемпионата НБА.

Самым результативным игроком матча «Кливленд» — «Лейкерс» стал защитник хозяев Донован Митчелл, набравший 43 очка. Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил дабл-дабл (21 очко, 17 подборов).

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Регулярный сезон

«Кливленд» — «ЛА Лейкерс» — 116:102 (27:26, 30:23, 28:34, 31:19)

7 декабря. Кливленд. «Rocket Mortgage FieldHouse».

«Майами» — «Детройт» — 96:116 (25:20, 25:27, 23:31, 23:38)

7 декабря. Майами. «FTX Arena».