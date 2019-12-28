Форвард «Клипперс» Кавай Леонард признан лучшим спортсменом года по версии Associated Press. Он стал пятым баскетболистом в истории, удостоившимся награды. Ранее побеждали Ларри Берд (1986), Майкл Джордан (1991-1993), Леброн Джеймс (2013, 2016, 2018) и Стефен Карри (2015).

Кавай провел один сезон в «Торонто», но сразу помог канадской команде впервые в истории стать чемпионом. В межсезонье он объединился в «Клипперс» с Полом Джорджем. Калифорнийцы занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 23 победы в 33 матчах.