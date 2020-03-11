40 очков Била помогли «Вашингтону» обыграть «Нью-Йорк»
04:46
«Вашингтон» на своем паркете обыграл «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА (122:115). Атакующий защитник «Уизардз» Брэдли Бил набрал 40 очков.
В другой встрече «Индиана» дома уступила «Бостону» (111:114).
НБА
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Нью-Йорк» — 122:115 (36:31, 18:39, 33:17, 35:28)
В: Бил (40), Напьер (21), Брайант (14 + 10 подборов).
Н: Ниликина (20 + 10 передач), Портич (20), Барретт (16).
«Индиана» — «Бостон» — 111:114 (22:30, 28:29, 30:35, 31:20)
И: Сабонис (28), Оладипо (27), Уоррен (22).
Б: Тейтум (30), Хэйворд (27 + 10 подборов), Тайс (20).