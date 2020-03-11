Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

40 очков Била помогли «Вашингтону» обыграть «Нью-Йорк»

04:46

«Вашингтон» на своем паркете обыграл «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА (122:115). Атакующий защитник «Уизардз» Брэдли Бил набрал 40 очков.

В другой встрече «Индиана» дома уступила «Бостону» (111:114).

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Нью-Йорк» — 122:115 (36:31, 18:39, 33:17, 35:28)

В: Бил (40), Напьер (21), Брайант (14 + 10 подборов).

Н: Ниликина (20 + 10 передач), Портич (20), Барретт (16).

«Индиана» — «Бостон» — 111:114 (22:30, 28:29, 30:35, 31:20)

И: Сабонис (28), Оладипо (27), Уоррен (22).

Б: Тейтум (30), Хэйворд (27 + 10 подборов), Тайс (20).

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир